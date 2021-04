Efapel arranca a temporada

A Efapel inaugura hoje a temporada, ao participar no Grande Prémio Miguel Induráin, em Navarra, no norte de Espanha. A equipa portuguesa vai apresentar-se com António Carvalho, Luís Mendonça (os únicos que transitam da época passada), Rafael Reis, Frederico Figueiredo, Fábio Costa, André Domingues e o uruguaio Mauricio Moreira. Na ‘batalha’ de 203 quilómetros, a Efapel enfrentará grandes equipas do pelotão mundial, como a UAE Emirates (sem portugueses), a Ineos, a Astana ou a Movistar.