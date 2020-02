Efapel está reforçada para todos os terrenos

Foi com um espírito vencedor que a Efapel se apresentou ontem em Serpins (Lousã), para a nova época, com um plantel de 12 ciclistas, entre os quais quatro reforços de peso, designadamente Tiago Machado (ex-Sporting-Tavira), Luís Mendonça (ex-RP-Boavista), António Carvalho e César Fonte (ex-W52-FC Porto).

Transitam da última temporada Jóni Brandão, Rafael Silva e os irmãos Sérgio e Pedro Paulinho. O bloco é complementado pelo espanhol Gerard Armillas (ex-Compak), Tiago Antunes (ex-Racing Academy), o colombiano Nicolás Saenz (ex-AV Villas) e Diogo Almeida, oriundo da formação do clube.

Ruben Pereira, diretor desportivo da Efapel, está confiante: "Estamos a trabalhar para que 2020 seja igual ou se possível melhor. Apresentamos o nosso bloco reforçado com peças importantes e que nos dão a possibilidade de ter uma equipa muito homogénea e ofensiva em todos os terrenos."

A Volta a Portugal será um dos pontos altos da época, que arrancará com o Tour da Colômbia, entre os dias 11 e 16 do corrente. Estão ainda agendadas cinco provas em Espanha e Volta à Eslováquia, no mês de setembro, entre outras corridas ainda não programadas.