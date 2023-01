Efapel quer consolidar projeto

A Efapel, com José Azevedo ao leme, aborda a sua segunda época com objetivos definidos, que passam por duas áreas.

"Iniciamos a época de 2023 com o objetivo de continuar a consolidar este projeto, que, apesar de ter apenas um ano, já é uma referência no ciclismo nacional", explicou José Azevedo. Depois há a vertente competitiva. "Em todas as competições queremos estar na luta pela vitória, aliás esta é a mentalidade e postura desta equipa. Logicamente que a Volta a Portugal é o objetivo máximo".

Para atacar as vitórias, o antigo ciclista conta com um grupo que lhe "dá confiança, de grande valor e excelentes profissionais. Sei das qualidades e capacidades que possuem. A nossa filosofia é o trabalho, o sacrifício, o espirito de grupo e a honestidade".

Do plantel para 2023, a Efapel conta com três caras novas, duas oriundas do Tavira, e outra do Tavfer. Joaquim Silva e Henrique Casimiro mantêm-se como os capitães da equipa.

Mas o projeto da Efapel é muito mais vasto. "Tem uma estrutura única em Portugal pois para além da equipa profissional temos também uma academia de ciclismo coordenada por Tiago Machado com equipas de cadetes, juniores, equipa feminina e paraciclismo".

José Azevedo fez também questão de agradecer ao principal patrocinador. "É para mim uma honra ter um patrocinador como a EFAPEL S.A. e a confiança do seu presidente o Eng. Américo Duarte, pois este projeto só é possível devido ao apoio e á aposta que fazem no ciclismo e neste projeto em particular".