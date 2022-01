Egan Bernal choca contra um autocarro e pode ter fraturado o fémur

O colombiano Egan Bernal sofreu esta tarde um acidente enquanto treinava com alguns colegas da Ineos em cercanías, no seu país.Segundo relatos, o vencedor da Volta a Itália de 2021 chocou contra um autocarro de passageiros e pelas imagem como o veículo ficou o impacto deve ter sido bastante forte.Desconhece-se para já as consequência físicas para Bernal, mas pode ter sofrido fraturas, dado que, como se vê na foto, está dentado no chão, sem se levantar.As últimas notícias vindas dos meios de comunicação social colombianos, que carecem contudo de confirmação, apontam para uma situação que pode ser grave, fratura do fémur.