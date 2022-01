Egan Bernal "estável" após chocar contra um autocarro num treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor da Volta a França em 2019 e da Volta a Itália em 2021, está "estável", após ter colidido com um autocarro enquanto treinava, informou hoje a INEOS.

"Bernal, que está num estágio perto da sua residência, foi conduzido ao hospital pelo pessoal médico da equipa e estava consciente quando aí chegou. Está estável e a ser observado", pode ler-se num comunicado publicado no sítio oficial da formação britânica.

Nas redes sociais, foram publicadas fotografias do colombiano, de 25 anos, deitado no chão a ser assistido após chocar com um autocarro, que, segundo os meios de comunicação locais, se encontrava parado.

Os mesmos órgãos de comunicação indicam que o acidente ocorreu ao norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, onde o vencedor do último Giro se encontra a estagiar com os companheiros da INEOS Richard Carapaz, Daniel Martínez, Jhonatan Narváez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Ómar Fraile e Carlos Rodríguez.

"A equipa atualizará as informações sobre o estado do Egan oportunamente", conclui a nota.

Bernal, que este ano pretende ser um dos líderes da INEOS na Volta a França, tinha previsto iniciar a temporada na Volta à Provença, agendada entre 10 e 13 de fevereiro.