Egan Bernal renova com a INEOS até 2026

O ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor da Volta a França em 2019 e da Volta a Itália em 2021, renovou contrato com a INEOS até 2026, anunciou esta segunda-feira a equipa britânica.

Bernal, de 24 anos, corre pela antiga Sky desde 2018, tendo-se tornado em 2019 o primeiro colombiano a vencer o Tour, com o ano de 2021 a trazer a vitória no Giro e o sexto lugar na Volta a Espanha.

"Bernal mostrou, em tempos difíceis, que tem uma coragem tremenda para se levantar e voltar a tentar. Tem um talento fenomenal", declarou o diretor desportivo Rod Ellingworth, citado em comunicado.





