Egan Bernal renuncia aos Mundiais de ciclismo

O colombiano Egan Bernal, vencedor do Tour de França, vai falhar a prova de fundo dos Mundiais de ciclismo de estrada, marcada para 29 de setembro, em Yorkshire, em Inglaterra, informou a Federação Colombiana de ciclismo (FCC)."Bernal foi convocado pelo selecionador Carlos Mario Jaramillo, numa lista de oito titulares", tinha indicado no domingo a FCC, mas na segunda-feira, no fecho das inscrições, o ciclista da INEOS decidiu "renunciar à convocatória".A FCC não indicou o motivo para a ausência de Bernal, de 22 anos, que foi substituído na convocatória por Carlos Betancur, da Movistar.Os Mundiais irão decorrer de domingo a 29 de setembro, com a prova de estrada da elite masculina agendada para o último dia, entre Leeds e Harrogate, numa distância de 285 quilómetros.