'El Bala' continua aí para as curvas: Alejandro Valverde vence Pollença-Port d'Andratx aos 41 anos

O ciclista espanhol Alejandro Valverde (Movistar) venceu este sábado o Troféu Pollença - Port d'Andratx, prova do Challenge de Maiorca, com André Carvalho (Cofidis) a ser o melhor português.

A menos de três meses de cumprir 42 anos, o veterano espanhol somou a primeira vitória da temporada e 132.ª da carreira, ao impor-se no final dos 170,1 quilómetros entre Pollença e Port d'Andratx, em 4:14.50 horas.

O norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) cortou a meta com o mesmo tempo de Valverde, com o russo Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) a fechar o pódio, a três segundos.

Valverde participou em três das quatro provas do Challenge de Maiorca, fechando sempre no top-10, com o sexto lugar no Troféu Calvia e o segundo no Troféu Serra de Tramuntana a antecederem o triunfo deste sábado.

André Carvalho terminou a prova na 84.ª posição, a 17.28 minutos de Valverde, enquanto André Domingues (Burgos-BH) não concluiu.

No domingo corre-se a última prova do Challenge de Maiorca, o Troféu Praia de Palma (domingo).