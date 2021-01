Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Elia Viviani abandona treinos com problemas no coração Campeão olímpico do omnium nos Jogos Olímpicos Rio2016 notou anomalias cardíacas num dispositivo eletrónico que tinha na bicicleta





• Foto: Reuters