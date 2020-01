Elia Viviani confirma presença na Volta ao Algarve

Elia Viviani confirmou esta terça-feira a participação na Volta ao Algarve, prova que elogia. "É uma boa corrida para preparar as clássicas da primavera", justificou o italiano que corre na Cofidis, ele que é um dos melhores sprinters do pelotão mundial e atual campeão europeu.





O velocista, que também dá cartas no ciclismo de pista, tinha planeado fazer a Volta a Omã, entretanto cancelada, optando então por correr a prova portuguesa.Viviani iniciou a época no Tour Down Under, na Austrália, mas sofreu uma queda na segunda etapa, mas deve chegar à Volta ao Algarve, de 19 a 23 de fevereiro, já recuperado.