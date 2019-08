Elia Viviani e Fábio Sabatini reforçam Cofidis

A equipa de ciclismo francesa Cofidis, do segundo escalão continental profissional, anunciou esta segunda-feira as contratações de Elia Viviani, campeão olímpico de omnium em pista nos Jogos Rio2016, e de Fábio Sabatini, que alinhavam na Deceuninck Quick-Step.Viviani, de 30 anos, iniciou a carreira na equipa italiana Liquigás, tendo representado a Sky entre 2015 e 2017, e depois a Deceuninck Quick-Step, ambas do WorldTour.O ciclista italiano conta com vitórias em cinco etapas do Giro, três do Giro e uma na Volta a França, conseguida este ano, bem como com triunfos em várias provas do WorldTour.Viviani admitiu que os seus objetivos para a próxima temporada passam por "ganhar mais no Tour" e assumiu "a vontade de ganhar duas clássicas: a Milão-Sanremo e a Gent-Wevelgem".