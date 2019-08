Elia Viviani vence Clássica de Hamburgo pela terceira vez consecutiva

O italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) venceu este domingo a Cyclassics Hamburgo, um feito que consegue pela terceira vez consecutiva na primeira corrida disputada com a camisola de campeão europeu de fundo.Aos 30 anos, Viviani cumpriu os 216 quilómetros em Hamburgo em 4:47.26 horas, batendo ao sprint o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), segundo, e o italiano Giacomo Nizzolo (Dimension Data), terceiro.Além do terceiro triunfo seguido na corrida alemã, esta foi também a terceira ocasião consecutiva em que Viviani, de saída da Quick Step para a Cofidis, ergueu os braços, conseguindo vencer a Ride London, em 4 de agosto, o Europeu de fundo, no dia 11, e agora em Hamburgo.O português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi 29.º com o mesmo tempo do vencedor, enquanto José Gonçalves (Katusha Alpecin) cortou a meta em 66.º, a 4.45 minutos.