Elia Viviani vence segunda etapa da Volta à Provença

O italiano Elia Viviani (INEOS) venceu esta sexta-feira a primeira etapa da Volta à Provença, num dia marcado pelos 'abanicos', enquanto o colega de equipa e compatriota Filippo Ganna segue na frente da geral.

Viviani, de 33 anos, impôs-se num 'sprint' restrito aos outros resistentes dos vários cortes no pelotão, completando os 151,8 quilómetros entre Istres e Les Saintes-Maries-de-la-Mer em 3:17.58 horas.

O belga Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) foi segundo, com o campeão do mundo, o francês Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl), no terceiro posto, num dia em que os 'abanicos' (cortes provocados pelo vento) impuseram as diferenças.

Ganna chegou três segundos mais tarde, mas conservou a liderança da geral, agora com quatro segundos de vantagem sobre Alaphilippe, segundo, e 10 segundos face ao francês Pierre Latour (TotalEnergies), terceiro.

A segunda etapa da prova, que decorre até domingo, disputa-se no sábado, com perfil acidentado no programa dos 180,6 quilómetros entre Arles e Manosque.