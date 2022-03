Elisa Balsamo vence Gent-Wevelgem feminina ao sprint

A campeã do mundo de fundo, a ciclista italiana Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), venceu este domingo a clássica Gent-Wevelgem, num triunfo conseguido ao sprint à frente da holandesa Marianne Vos (Jumbo-Visma), segunda, e a compatriota Maria Confalonieri (Ceratizit-WNT), terceira.

Balsamo, de 24 anos, cumpriu os 159 quilómetros entre Ypres e Wevelgem em 3:39.15 horas, acabando por triunfar sobre Vos e Confalonieri num sprint em massa.

É a terceira vitória seguida para a campeã do mundo, depois do Troféu Alfredo Binda e da Brugge-De Panne, tudo clássicas do calendário WorldTour, no arranque do calendário de Balsamo, que pretende correr a Volta a Flandres, Paris-Roubaix, a Volta a Itália e a edição inaugural da Volta a França em 2022.

Maria Martins (Le Col-Wahoo) foi a única portuguesa em prova, mas não terminou, três dias depois do quinto posto na Brugge-De Panne.