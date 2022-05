Ellen van Dijk bate recorde da hora em Grenchen

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista neerlandesa Ellen van Dijk bateu hoje o recorde da hora no Velódromo de Grenchen, na Suíça, ao registar 49,254 quilómetros, batendo a britânica Joscelin Lowden, que tinha marcado 48,405 como máximo em setembro de 2021.

A ciclista da Trek-Segafredo, de 35 anos, registou mais 849 metros do que Lowden, fazendo valer as credenciais de campeã do mundo de contrarrelógio.

"Fiquei tão feliz quando soube que tinha conseguido. Todo este projeto tem sido incrível para mim, uma grande experiência, e não podia pedir melhor apoio. Toda a equipa, durante a tentativa, estava no meu pensamento", declarou a ciclista, após o fim da Hora.

Van Dijk é campeã da Europa de fundo e uma das mais condecoradas praticantes da história do ciclismo feminino.

Antes da carreira na estrada, somou um título mundial de scratch, na pista, em 2008.