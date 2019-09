Emanuel Pombo e Francisco Pardal discretos no downhill do Mundial de BTT

Os portugueses Emanuel Pombo e Francisco Pardal terminaram este domingo na 49.ª e 56.ª posições, respetivamente, a prova de downhill do Mundial de BTT, em ciclismo, no Canadá, que teve como vencedor o francês Loic Bruni.Loic Bruni cumpriu o percurso traçado no Mont-Saint-Anne em 4.05,544 minutos, deixando o australiano Troy Brosnan a 0,581 segundos, e o seu compatriota Amaury Pierron a 2,549, que terminaram nas segunda e terceira posição, respetivamente.Emanuel Pombo registou o tempo de 4.33,671 minutos, que lhe valeu o 49.º lugar, a 28,127 segundo de Loic Bruni, enquanto Francisco Pardal realizou 4.39,019 e terminou no 56.º, a 33,475 do campeão mundial.Na categoria de juniores, igualmente em downhill, o português Gonçalo Bandeira terminou no 22.º posto, a 15,546 segundos do vencedor, o australiano Kye A'Hern, que se sagrou campeão mundial.O australiano foi acompanhado no pódio pelo francês Antoine Vidal, que terminou a 1,144 segundos de Kye A'Hern, e pelo neozelandês Tuhoto-Ariki Pene, a 1,294 segundos, segundo e terceiro classificados, respetivamente.