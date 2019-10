Enric Mas vence Tour do Guangxi e Ivo Oliveira é 97.º

O ciclista espanhol Enric Mas (Deceuninck-QuickStep) venceu esta terça-feira o Tour de Guangxi, na China, com o português Ivo Oliveira (UAE-Emirates) a terminar na 97.ª posição a última prova do WorldTour da temporada.A sexta e última etapa, com partida e chegada em Guilin (168,3 quilómetros), foi vencida pelo alemão Pascal Ackermann (Bora-hasngrohe), em 3:38.10 horas, o mesmo tempo de Juan Sebastián Molano (UAE-Emirates) e do holandês Timo Roosen (Jumbo-Visma), segundo e terceiro classificado, respetivamente.Na geral, Mas terminou com cinco segundos de avanço sobre o colombiano Daniel Felipe Martínez (Education First) e 14 sobre o italiano Diego Rosa (INEOS).Ivo Oliveira, que hoje foi 61.º, com o mesmo tempo do vencedor da etapa, terminou a prova na 97.ª posição, a 19.21 minutos de Mas.