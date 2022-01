A equipa da Trek-Segafredo correu esta tarde em Maiorca com fumos negros nas mangas da camisola, em homenagem ao mecânico português, José Eduardo, mais conhecido no ciclismo e em especial entre os amigos por Pepinho, que morreu esta quarta-feira, aos 55 anos, vítima de ataque cardíaco.José Eduardo era mecânico nesta equipa do World Tour há 11 anos e no início desta semana tinha regressado a Portugal, depois de ter integrado o estágio de pré-temporada da equipa.