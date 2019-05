Equipa de ciclismo Manzana Postobon acaba após casos de doping

A Manzana Postobon, única equipa profissional colombiana de ciclismo, acabou, após vários casos de doping, anunciou na sexta-feira o conjunto."Tomámos a decisão de não continuar com a equipa profissional de ciclismo e, a partir desta data, a equipa não vai participar mais em competições previstas no calendário nacional e internacional", lê-se num comunicado do Pedaleamos por Colombia (Pedalamos pela Colômbia), proprietário da equipa.Num outro comunicado, a Postobon, principal patrocinador, também tinha anunciado ter terminado o contrato de patrocínio ao Pedaleamos por Colombia, mas que vai manter a parceria com federação colombiana de ciclismo.Na segunda-feira, a União Ciclista Internacional tinha suspenso o ciclista Juan José Amador, já depois de Wilmar Paredes também ter tido um controlo positivo.