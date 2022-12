Equipa de Rui Costa volta a atacar e 'anuncia' Lionel Messi

Depois de ter feito um convite a Cristiano Ronaldo , a equipa de ciclismo Intermarché-Wanty-Gobert, onde o português Rui Costa atuará a partir do próximo ano, voltou a fazer uma publicação divertida, agora direcionada a Lionel Messi após o argentino ter conquistado o Mundial do Qatar."O meu legado no futebol está completo. Decidi juntar-me à Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux", escreve a equipa de ciclismo, brincando com o facto de Messi já ter conquistado tudo o que havia para ganhar no futebol.