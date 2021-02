Equipa do líder da Volta aos Emirados Árabes Unidos retira-se após teste positivo à Covid-19

Mathieu van der Poel e sua equipa (Alpecin-Fenix) retiraram-se da Volta aos Emirados Árabes Unidos devido a um teste positivo à Covid-19 num dos seus elementos, anunciou hoje formação do ciclista holandês, que liderava a corrida após a 1.ª etapa.

"A equipa foi notificada de um resultado positivo em um dos seus membros, depois dos testes realizados na noite de domingo", refere a Alpecin-Fenix, em comunicado publicado nas redes sociais.

O conjunto já não alinhou no contrarrelógio desta segunda-feira, ganho por Filippo Ganna e no qual João Almeida foi 6º classificado, prestação que permite ao ciclista português subir ao 2.º lugar da classificação geral.

Recorde-se que na edição de 2020, a corrida foi interrompida devido a casos positivos do novo coronavírus entre as comitivas de várias equipas, que levaram os organizadores a cancelar as duas últimas etapas.