«Este é o rosto daquele que quase mataste»: ciclista italiano arrasa "condutor ignorante"

"Estou farto, literalmente farto e no limite. Ainda me dói a garganta de gritar e gritar com o milésimo condutor durante o milésimo 'quase acidente' em que estive envolvido hoje. Não aguento mais." É desta forma que Alessandro De Marchi, ciclista da CCC, começa a descrever o que lhe aconteceu no domingo. O italiano publicou no seu Instagram um relato pormenorizado (e revoltado) do sucedido, com direito a recado ao "ignorante" que estava atrás do volante do "Audi A6 metálico cinza"."Saio de casa como todos os dias e vou em direção ao centro de Buja, subindo a ladeira de 'Tonino 2', como é conhecida aqui. Subo devagar, à direita, sem atrapalhar. Aproximadamente a metade dessa subida, ouço o som de um carro e depois a sensação de que quase me ia levando o cotovelo e a mão esquerda. O carro, um grande Audi, ultrapassa-me ao triplo da minha velocidade, a apenas alguns centímetros, repito CENTÍMETROS. Desequilibrei-me, cai, e após a subida e com toda a minha voz gritei contra o motorista. O mesmo faz o carro que o segue, um pequeno jipe ??azul que, vendo a cena toda, buzina. À distância, vejo que o motorista do jipe ??está a discutir com o outro. Ao chegar ao local em que o Audi estava parado, grito-lhe que ele me podia ter matado e ele só respondia: 'Não te toquei, vai para o inferno!!!'. Nem tive tempo de responder porque começou novamente a gritar. Parou 200 m depois, à frente a uma banca de jornais, tirei uma fotografia da matrícula, do carro e do motorista (quando ele saiu para ir à banca) e ainda ouço ele mandar vir", escreveu.E atira: "Caro condutor ignorante, decora bem a cara que aparece nesta foto: é o rosto daquele que quase mataste esta manhã. Porque, querido condutor ignorante, se tivesses chegado a tocar-me, na melhor das hipóteses atiravas-me para o hospital ou para uma cadeira de rodas... e na pior para um caixão! Caro condutor ignorante, hoje, com teu belo Audi A6 metálico cinza, quase me mataste ... para chegar primeiro à banca de jornais! Caro condutor ignorante, odeio-te de todo o coração e espero que leias estas linhas ou que alguém que se lembre do teu carro se lembre de ti e permita que tu leias".