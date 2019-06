Estoril recebeu 24H Bike Race

A 1ª edição da prova 24H Cascais Bike Race – do qual Record foi o jornal oficial – animou o autódromo do Estoril durante o fim de semana, com a presença de centenas de ciclistas em pista numa prova inspirada nas 24 Horas de Le Mans.

A prova, que decorreu por equipas, destacou os ciclistas João Pinto e Wilson Oliveira, que cumpriram individualmente o dia inteiro a pedalar, com mais de 500 quilómetros nas pernas.