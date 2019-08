Estrelas do Tour em San Sebastián

As duas maiores estrelas do Tour deste ano são figuras de cartaz para a Clássica de San Sebastián, que se corre hoje. Falamos pois do francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), o ciclista que mais dias andou com a camisola amarela, e do colombiano Egan Bernal (Ineos), o jovem de 22 anos que subiu ao mais alto lugar do pódio em Paris.

A prova tem, contudo, no espanhol Alejandro Valverde (Movistar) e no belga Greg Van Avermaet (CCC) os principais candidatos à vitória, numa corrida que conta com quatro portugueses: Rui Costa (UAE), José Neves (Burgos) e o duo da Katusha, José Gonçalves e Ruben Guerreiro. Também a vertente feminina da corrida basca vai contar com a campeã nacional, Daniela Reis ( Doltcini - Van Eyck Sport) e com Maria Martins (Sopela Women’s Team).

Entretanto, também hoje arranca a Volta à Polónia que, tal como a Clássica de San Sebastián, é do calendário do World Tour, com Amaro Antunes (CCC) a levar o 1º dorsal (151) da sua equipa.

Amanhã será a vez de Rui Oliveira (UAE Emirates) alinhar na Prudential RideLondon-Surrey Classic.