Ethan Hayter é primeiro líder na Volta à Romandia

O britânico Ethan Hayer, da INEOS, é o primeiro líder da Volta à Romandia, depois de vencer o prólogo de 5,12 quilómetros disputado esta terça-feira em Lausana.

O jovem ciclista, de 23 anos e mais conhecido por ser especialista de pista, concluiu o percurso em 5.52 minutos, melhor em 3,92 do que o australiano Rohan Dennis (Jumbo-Visma), campeão do mundo de contrarrelógio em 2018 e 2019 e vencedor do prólogo na Romandia no ano passado.

A 9,38 segundos, o austríaco Felix Grossschartner (BORA- hansgrohe) completou o pódio, com o quarto lugar a ser do galês Geraint Thomas (INEOS), primeiro da geral individual na Romandia em 2021.

O único português em prova é Ivo Oliveira (UAE Emirates), 49.º melhor do dia, a 24 segundos do vencedor.

Hayter, que parte com a camisola de líder para a primeira etapa, entre La Grande Beroche e Romont, é campeão britânico de contrarrelógio e foi vice-campeão na Volta ao Algarve do ano passado, mas o palmarés essencial é a nível de pista - campeão mundial de omnium e vice-campeão olímpico de madison.