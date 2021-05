Ethan Hayter: «Não correu bem e eles foram muito fortes»

Ethan Hayter partiu para a última etapa da Volta ao Algarve como líder da geral, mas as dificuldades sentidas na derradeira tirada fizeram-no cair uma posição, cedendo a vitória para João Rodrigues. O britânico admitiu que o dia não lhe correu de feição.





"Foi um dia duro, hoje. O ritmo estava muito alto no início da subida. Não consegui encontrar o meu ritmo na subida, sempre a batalhar, o que não é o meu estilo. Não correu bem e eles foram muito fortes", revelou.No último lúgar do pódio terminou o dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), que também passou por problemas na etapa, que culminou no Alto do Malhão. "Foi muito duro. Não sou exatamente um trepador, por isso sabia que seria difícil. O [João] Rodrigues e o [Ethan] Hayter estavam muito bem na subida e tive dificuldades em seguir. Tentámos antecipar, criar uma vantagem na última subida. Não conseguimos, e tentei ir o mais rápido possível. Não foi suficiente", afirmou.Já Élie Gesbert (Arkéa Samsic) arrecadou o triunfo na derradeira etapa, algo que diz servir como motivação para as próximas corridas. "Estou muito feliz pela vitória. Foi uma etapa muito rápida. Durante todo o dia tive boas sensações e pensei que poderia fazer qualquer coisa na subida. Esta é uma bela corrida, com etapas para todos os gostos. Foi um bom incentivo para o que resta da temporada", vincou o francês.