Ethan Hayter vence Volta à Polónia, Démare triunfa na última etapa

O ciclista britânico Ethan Hayter (INEOS) venceu esta sexta-feira, a Volta à Polónia, com o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a triunfar na sétima e última etapa da prova.

Na última etapa, que ligou Valsir a Cracóvia, ao longo de 177,8 quilómetros, Démare foi o mais rápido e terminou com o tempo de 03:59.20 horas, batendo ao sprint o neerlandês Olav Kooij (Jumbo-Visma) e o alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), segundo e terceiro, respetivamente.

Na classificação geral, o triunfo foi para Ethan Hayter, que se superiorizou ao neerlandês Thymen Arensman (DSM), segundo a 11 segundos, e ao espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), terceiro a 18 segundos.

Com este triunfo, Hayter sucede ao português João Almeida, que tinha vencido a Volta à Polónia em 2021, mas que este ano não esteve presente.

Os portugueses Iúri Leitão (Caja Rural) e Rui Oliveira (UAE-Emirates) chegaram hoje integrados no pelotão, em 52.º e 65.º, respetivamente, com o mesmo tempo do vencedor da etapa. Na geral, Oliveira foi 64.º, a 07.13 minutos do vencedor, enquanto Leitão terminou em 119.º, a 30.10 minutos.