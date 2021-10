Europeu de pista: Rui Oliveira conquista medalha de ouro

O português Rui Oliveira sagrou-se esta quinta-feira campeão europeu de scratch no campeonato da Europa de ciclismo de pista, a decorrer em Grenchen, Suíça, somando a terceira medalha para Portugal na competição.





Oliveira, de 25 anos, sucede ao compatriota Iúri Leitão, que tinha conquistado o ouro em 2020, e somou a quarta medalha em Europeus de elite, depois de duas pratas e um bronze, ao cortar a meta bem à frente do pelotão, tendo somado uma volta de avanço quando faltavam 16 voltas.Com a prata ficou o neerlandês Vincent Hoppezak, enquanto o irlandês Jb Murphy ficou no terceiro lugar da prova, já a uma volta de distância dos dois primeiros.João Matias venceu a prata na eliminação e Iúri Leitão também foi 'vice' nos pontos, com Portugal a chegar a metade do pecúlio conseguido em todo o Europeu de 2020, quando conseguiu seis medalhas, uma delas de ouro, o scratch de Leitão.