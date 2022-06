Europeu preparado a pensar no futuro

Entre os mais de mil atletas esperados nas três semanas de competição do Campeonato da Europa de sub-23 e sub-19 estarão cerca de 50 portugueses, distribuídos pelas vertentes de BTT, estrada e pista.





A realização dos Europeus em Portugal serviu de estímulo ao trabalho das seleções nacionais das três vertentes do programa competitivo. Esse trabalho iniciou-se ainda no ano passado, com estágios dos corredores jovens nas infraestruturas do Centro de Alto Rendimento.

Os selecionadores nacionais tiveram a oportunidade de acompanhar um lote alargado de atletas em vários momentos de estágio no Velódromo Nacional, na pista de BTT e nas estradas da região.





Algumas corredoras tiveram mesmo o ensejo de experimentar em competição o percurso da prova de fundo de estrada, durante os quilómetros finais da última etapa da Volta a Portugal Feminina. Beatriz Pereira foi uma delas e a prestação conseguida deu-lhe boas perspetivas para o Campeonato da Europa.





“O percurso é duríssimo, mas saí muito satisfeita da Volta a Portugal. Ainda estou na época de frequências e exames na faculdade, não tive ainda um momento para treinar e recuperar a cem por cento. Mas terei essa oportunidade até ao Campeonato da Europa e estarei em melhor condições”, acredita a corredora minhota.

Femininas com futuro





Portugal terá sete representantes femininas nas provas de estrada. É um coletivo em desenvolvimento, sob a batuta do selecionador nacional José Luís Algarra. O responsável técnico vê o Campeonato da Europa com realismo e tem as baterias apontadas ao futuro.





“Vamos ter uma participação que dignifique Portugal, mas sem olharmos aos resultados imediatos. A evolução é um processo contínuo e estamos a trabalhar nesse sentido, tendo em vista o futuro. O Europeu faz parte desta caminhada. Motiva correr em Portugal e as nossas jovens vão dar o máximo, avançando mais um patamar na evolução”, frisa o selecionador.



Pista da formação ao rendimento



A vertente de pista é aquela em que Portugal tem alcançado maior sucesso nos últimos anos. O selecionador nacional, Gabriel Mendes, vê este Europeu como uma dupla oportunidade. "Vamos aproveitar a realização em Portugal para colocar mais juniores em competição do que se a prova se realizasse no estrangeiro. Será uma oportunidade de formação para o futuro, permitindo aos jovens competir num nível mais alto, de forma também a percebermos em que patamar internacional se encontram", refere.



Já nos sub-23, a Seleção irá juntar corredores que já participaram em edições anteriores com outros que são estreantes na categoria. "Gostaria de ter níveis de rendimento semelhantes aos do ano passado. Independentemente de voltarmos a conseguir medalhas, vamos bater-nos por lugares cimeiros na classificação", prevê Gabriel Mendes.

Em 2021, nos Europeus para sub-23 e sub-19, Portugal conquistou quatro medalhas na pista, duas das quais por Maria Martins, que, entretanto, subiu à categoria de elite. Já Rodrigo Caixas e Diogo Narciso, que competirão novamente em sub-23, conseguiram a medalha de ouro em scratch e a prata na corrida por pontos, respetivamente. *





Ambição de medalhas



O processo está mais avançado no setor masculino, no qual a Seleção terá outra ambição, sobretudo nas provas de fundo. O selecionador nacional, José Poeira, tem o pódio em mente, baseando-se no desempenho dos corredores portugueses ao longo desta temporada. "Vamos participar com a ambição de discutir medalhas. Os juniores fizeram um calendário forte na Taça das Nações e conseguimos estar na discussão de todas as corridas. Os sub-23 só tiveram uma prova internacional, mas a prestação também foi de muito bom nível, abrindo perspetivas para um bom Europeu", considera José Poeira. *