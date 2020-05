Europeus de ciclismo de estrada adiados para 2021

Os Europeus de estrada, que estavam previstos para decorrer em Trentino, em Itália, entre 9 e 13 de setembro, foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciou este sábado a União Europeia de Ciclismo (UEC).

Em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet, o organismo que rege o ciclismo europeu justificou a decisão com "a difícil situação que afeta todo o mundo".

"Perante a incerteza causada pela atual crise de saúde pública, não há condições necessárias para se realizar um evento desta grandeza. Por outro lado, o adiamento de várias provas internacionais já alterou por completo a temporada, colocando em causa o nível de qualidade dos campeonatos", referiu a UEC.

Os Europeus de estrada manter-se-ão agendados para Trentino e vão decorrer entre 1 e 5 de setembro do próximo ano ou de 08 a 12 desse mês, com a decisão a ser anunciada pela União Ciclista Internacional (UCI) quando for divulgado o calendário de provas de 2021.

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 235 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.007 pessoas das 25.351 confirmadas como infetadas, e há 1.647 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.