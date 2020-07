Europeus de estrada vão ser em Plouay de 24 a 28 de agosto

Os Europeus de estrada vão decorrer na cidade francesa de Plouay de 24 a 28 de agosto, anunciou esta segunda-feira a União Europeia de Ciclismo (UEC) em comunicado.

A cidade de Plouay, que recebe anualmente duas provas de fundo por equipas e já acolheu, antes, Mundiais de estrada e provas da Taça do Mundo feminina, entre outros, vai substituir Trento, em Itália, que passou para 2021 devido à pandemia de covid-19.

A UEC procurava nova localização para conseguir realizar o campeonato da Europa ainda este ano, destacando o "vínculo estreito" da localidade com o ciclismo e um "orgulho face à crise sanitária" que se vive em todo o mundo.

A prova arranca no dia 24 de agosto com o contrarrelógio em todas as categorias, seguindo-se a corrida de fundo da elite masculina no dia 26, um dia antes das femininas, num programa que contempla provas mistas e de sub-23 e juniores.

O Europeu vai terminar um dia antes do arranque da Volta a França, ainda que os ciclistas de elite estejam livres a partir de dia 26, um dia depois da Clássica da Bretanha, que trabalha em parceria com a UEC.