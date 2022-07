Europeus de pista sub-23 e juniores em Anadia terminam com oitavo lugar no madison

Os Europeus de ciclismo de pista sub-23 e juniores terminaram hoje em Anadia, Aveiro, com o oitavo lugar no madison dos portugueses Diogo Narciso e Rodrigo Caixas, com duas medalhas como total da seleção lusa em Sangalhos.

Em sub-23, os dois lusos estiveram em bom plano e por várias vezes 'ameaçaram' pontuar, nos vários 'sprints', sobretudo na segunda fase da corrida, mas a acérrima luta pelas medalhas não lhes permitiu melhorar o resultado.

A prova foi dominada pelos Países Baixos, com a dupla Yanne Dorenbos e Philip Heijnen a somar 54 pontos, contra 37 dos britânicos William Tidball e Samuel Watson, segundos, e os 26 dos alemães Malte Maschke e Tim Torn Teutenberg, terceiros.

Na prova de juniores, os portugueses João Marques e João Martins não tiveram andamento para se aproximar dos primeiros lugares, não conseguindo terminar a corrida, ganha pelos checos Milan Kadlec e Matyas Koblizek.

Foi a última prova com participação portuguesa do campeonato da Europa, depois de uma queda ter deixado Beatriz Roxo de fora, por precaução, do madison - o que afastou também Daniela Campos, com quem faria dupla.

Ao todo, Portugal conquistou dois pódios no Velódromo Nacional, a prata de Diogo Narciso na corrida de pontos sub-23, e o bronze de Daniela Campos, no scratch do mesmo escalão.

O selecionador português de pista, Gabriel Mendes, fez um balanço positivo dos resultados da equipa, bem como dos "objetivos da formação e desenvolvimento".

"Obter duas medalhas é importante e de satisfação de todos nós, e os atletas tiveram um desempenho muito bom. Estamos aqui para continuar a trabalhar e continuar a melhorar", explicou, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

No global, a Itália dominou o medalheiro e somou um total de 16 ouros, numa competição que contou com 30 países e a participação de cerca de quatro centenas de atletas.