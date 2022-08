Europeus'2022: Daniel Dias 13.º na final de eliminação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Daniel Dias foi este domingo 13.º classificado na corrida de eliminação do ciclismo de pista dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, em prova conquistada pelo italiano Elia Viviani.

Colocado na cauda do pelotão desde as primeiras voltas, e numa prova em que de duas em duas voltas o último classificado do pelotão é eliminado, Daniel Dias apenas resistiu a três eliminações, acabando por ser o quarto a ser afastado.

Na decisão da corrida, o belga Jules Hesters ofereceu pouca resistência e ficou com a medalha de bronze, enquanto Viviani, em duelo com o alemão Theo Reinhardt, desferiu um ataque fulminante e arrebatou a medalha de ouro.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.