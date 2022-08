Europeus'2022: Daniel Dias 14.º na prova de perseguição individual

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista Daniel Dias foi este sábado 14.º classificado na prova de perseguição individual dos Europeus, que juntou 21 competidores no evento multidesportos que decorre em Munique, Alemanha.

Numa série com Brian Megens, da Holanda, que acabaria em quinto e dobrou o português, Daniel Dias concluiu os 4.000 metros do desafio em 4.22,428 minutos, à média de 54,872 km/h.

A luta pelo ouro vai juntar o alemão Nicholas Heinrich, com o tempo de 4.08,995, e o italiano Davide Plebani, com 4.12,412. Daniel Dias ficou a mais de nove segundos do registo que vale a luta pelo bronze.

Mais logo, Iuri Leitão, campeão da Europa em 2020, ano em que foi vice nos sub-23, é candidato às medalhas em scratch, num fim de tarde que contará ainda com Daniela Campos na eliminação feminina.

Na sexta-feira, a olímpica Maria Martins, sétima em Tóquio'2020 em ominium, ficou próxima do pódio, sendo quarta no scratch, enquanto Diogo Narciso surpreendeu com a sexta posição na prova por pontos.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.