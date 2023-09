Eva Anguela ganha ao sprint e Valeria Valgonen assume liderança da Volta a Portugal Feminina Cofidis

A espanhola Eva Anguela, da Matos Mobility/Optiria, venceu esta quinta-feira, numa luta ao sprint em Vila Franca de Xira, a primeira etapa da Volta a Portugal Feminina Cofidis. A ciclista do país vizinho foi a mais forte numa chegada em pelotão agrupado, a toda a largura da estrada, superiorizando-se nessa batalha à compatriota Susana Pérez (Cantabria Deporte-Rio Miera) e à russa Valeria Valgonen (Massi-Tactic), que é a nova líder da classificação geral."Estou muito feliz. Sabia que era uma etapa em que, se sofresse, poderia passar bem os topos e chegar com força para discutir a etapa. Foi possível, graças à equipa, que me ajudou para poder estar bem colocada. O meu objetivo será tentar ganhar todas as etapas que terminem ao sprint", confessa a vencedora do dia.Quanto à nova líder, beneficiou das bonificações e ultrapassou a colega de equipa Miryam Nuñez e passou a vestir de amarelo. "Senti-me bem ao longo de toda a etapa e tive a ajuda das minhas colegas. Estou muito feliz por ter a camisola amarela e espero poder mantê-la até final, mas o importante é o resultado da equipa e iremos lutar por ganhar todas as etapas restantes", promete Valgonen.Ainda no top-10, nota para a presença de três ciclistas portuguesas, a melhor delas na quarta posição: Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera), a 14 segundos da liderança. "É sempre bom ser a melhor portuguesa, se bem que estamos aqui a trabalhar em coletivo e não a pensar num resultado individual, além de que cada corredora portuguesa tem um papel diferente dentro da respetiva equipa. Na nossa equipa temos um plano, mas dia a dia, em função das sensações e da situação de corrida, tomamos decisões. Isso determinará qual a minha função em cada momento", revela Beatriz Roxo, que tem como companhia no top-10 de Cristiana Valente (Glassdrive/Chanceplus/Allegro), na sétima posição, a 20 segundos, e de Vera Vilaça (Massi-Tactic), décima, a 24 segundos.A Volta a Portugal Feminina prossegue, nesta sexta-feira, com a segunda etapa em linha. Serão 100,4 quilómetros, com partida do Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho, Torres Vedras, às 12h30, e chegada, perto das 15h15, ao Museu do Ciclismo, Caldas da Rainha.