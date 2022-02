Evenepoel: «Quando os vi a atacar, abrandei. Sabia que a minha vantagem era grande...»

Remco Evenepoel quis 'coroar' o bis na Volta ao Algarve em bicicleta com um triunfo no alto do Malhão, mas, perante a maior explosividade de Sergio Higuita, preferiu saborear a sua amarela, cruzando a meta a celebrar.



Com os principais favoritos ainda agrupados à entrada do derradeiro quilómetro da 48.ª edição, o camisola amarela atacou, mas cedo percebeu que não iria longe, preferindo, então, seguir ao seu ritmo e assistir ao longe ao triunfo do colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), que bateu o compatriota Daniel Martínez (INEOS) no 'sprint' pela quinta e última etapa.

"Eu ataquei, mas vi que os outros conseguiam acompanhar-me e que, provavelmente, não iam contra-atacar logo. Então, decidi impor um ritmo elevado até faltarem 200 metros [para a meta] e, quando os vi a atacar, abrandei. Sabia que a minha vantagem era grande... Queria desfrutar um pouco mais dos meus últimos metros com a camisola amarela, por isso é que celebrei na meta", justificou o jovem de 22 anos, após juntar o triunfo nesta edição ao de há dois anos.

Esperava-se uma última jornada espetacular, de jogadas táticas e ataques de longe, como aconteceu no ano passado, no dia da consagração de João Rodrigues, mas hoje os 173 quilómetros a partir de Lagoa expuseram apenas as debilidades da INEOS, que hipotecou o segundo lugar de Ethan Hayter para garantir um terceiro para o 'egoísta' Daniel Martínez, confirmaram as aptidões do combativo Higuita, o 'azarado' da Fóia, e um merecido pódio do 'vice' Brandon McNulty (UAE Emirates), além da habilidade para gerir corridas da Quick-Step Alpha Vinyl.

No sábado, após ganhar o 'crono' e vestir a amarela, Evenepoel tinha antecipado "uma corrida muito dura no início" e o seu prognóstico confirmou-se, com a INEOS a lançar para a frente da corrida, logo na contagem de terceira categoria de Picota (43,6 quilómetros), Jonathan Castroviejo, que se fez acompanhar de Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), e Jokin Murguialday (Caja Rural).

A iniciativa, contudo, não vingou, e, já depois de Fabio Jakobsen assegurar o triunfo na classificação por pontos, que também conquistou na edição de 2020, formou-se um grupo de 20 fugitivos, entre os quais estava o campeão olímpico e mundial de ciclocrosse, o britânico Thomas Pidcock (INEOS), o português Ivo Oliveira (UAE Emirates), o campeão nacional José Neves (W52-FC Porto) ou João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), o justo vencedor da classificação da montanha.

Após várias 'escaramuças' na fuga, cuja vantagem chegou a rondar os três minutos, isolaram-se na frente, na primeira ascensão ao Malhão, Dries de Bondt (Alpecin-Fenix), George Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Oliveira, o primeiro do trio a descolar, numa altura em que a Quick-Step Alpha Vinyl 'cedeu' a perseguição a BORA-hansgrohe, Groupama-FDJ e INEOS.

A formação britânica, aquela que melhores condições tinha para destronar o jovem belga, apostou em Daniel Martínez, o quarto da geral, para 'agitar' a corrida, com o colombiano a protagonizar sucessivos ataques nos 2,6 quilómetros da ascensão de segunda categoria, com uma inclinação média de 9,2%, e a 'eliminar', na sua 'empreitada', o companheiro Ethan Hayter, segundo à partida e 'vice' de 2021 -- no final, haveria de pedir-lhe desculpa por um 'erro' que relegou o britânico para o quarto lugar final.

A todos respondeu o camisola amarela, já sem 'escudeiros' para ajudá-lo num grupo reduzido então a uma dezena de unidades, mas que 'engrossou', nomeadamente com colegas do prodígio belga, na descida que antecedeu a nova subida ao Malhão -- foi também aí que o sonho de De Bondt e Zimmermann acabou.

Foi já nos derradeiros metros da subida que McNulty atacou, Martínez respondeu e acabou ultrapassado pelo campeão de fundo do seu país, que cruzou a meta após 04:14.53 horas, o mesmo tempo creditado a Martínez. McNulty chegou um segundo depois, acompanhado do vencedor na Fóia, o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), com Evenepoel a cortar placidamente a meta, erguido na bicicleta, com a mão a tocar na amarela.

"É maravilhoso [voltar a ganhar]. Disse antes da prova que gostava de regressar e fazer o mesmo que há dois anos e estou feliz por ter podido alcançá-lo. Sabia que o contrarrelógio era a etapa mais importante para mim, dei tudo, e hoje ainda sentia esse esforço nas minhas pernas", confessou, antes de subir ao pódio, ladeado do norte-americano da UAE Emirates, segundo a 01.17 minutos, e de Martínez, terceiro a 01.21.

Estava confirmado o triunfo que o 'crono' tornou inevitável, num dia perfeito para a formação belga, que sai do Algarve com três camisolas -- o belga também venceu a classificação da juventude -- e três vitórias em etapas, duas das quais de Jakobsen.

Numa 'Algarvia' para esquecer para as equipas portuguesas, exceção feita a João Matias - Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) também merece uma menção honrosa pelo oitavo posto na tirada de hoje -, o melhor dos representantes do pelotão nacional foi o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), na 19.ª posição, a 06.29 minutos de Evenepoel, enquanto o melhor luso foi Ricardo Vilela (W52-FC Porto), 22.º classificado a quase nove minutos.