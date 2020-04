Evenepoel quer ser como Usain Bolt

Aos 20 anos, Remco Evenepoel já é uma estrela do desporto mundial e provou-o ao vencer a Volta ao Algarve desta temporada. Porém, o prodígio belga foi desafiado a apontar os seus ídolos e, no meio de várias escolhas quase óbvias, destaca-se o nome de Usain Bolt. É verdade. Quando era miúdo, Remco queria ser como Bolt.

"É um dos maiores atletas de sempre e toda a gente o conhece. É uma superestrela! Quando me lembro dele nos Jogos Olímpicos, lembro-me ainda do que sentia a vê-lo pela televisão. Eu queria ser assim", começa por dizer Evenepoel, acrescentando: "Ele chegou lá acima rapidamente, mas o mais fantástico foi como conseguiu lá ficar. Eu ainda não cheguei onde quero, ainda tenho um longo caminho, mas o meu maior exemplo é o Bolt."

Apesar de o jamaicano ser o ídolo do corredor da Deceuninck-Quick-Step, os heróis... são os pais. "Trabalhavam os dois a tempo inteiro, mas quando eu precisava... faziam tudo para me ajudarem a crescer como atleta. Quando joguei futebol no PSV, fazíamos 360 km todos os dias para os treinos. Eu não jogava mal, mas os meus pais eram as verdadeiras estrelas", conclui, apontando ainda o antigo companheiro Philippe Gilbert como uma grande inspiração.