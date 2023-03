Evenepoel vence 3.ª etapa e João Almeida mantém 5.º lugar na Volta à Catalunha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) estreou-se a vencer como campeão do mundo, ao triunfar na terceira etapa da Volta à Catalunha, com João Almeida (UAE-Emirates) a manter a quinta posição.

Numa etapa muito dura, entre Olost e La Molina (180,6 quilómetros), com duas contagens de primeira categoria, uma das quais na aproximação à meta, e uma de categoria especial, Evenepoel impôs-se em 4:40.43 horas, para vencer pela primeira vez desde que se sagrou campeão mundial em setembro de 2022.

Graças a um ataque a 4,5 quilómetros da meta, Evenepoel desfez o grupo da frente, levando consigo apenas o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), líder da prova, que deixou para trás a cerca de 400 metros do final.

Roglic cortou a meta a dois segundos de Evenepoel, com o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a ser terceiro, a 13 segundos, liderando um grupo de nove ciclistas, no qual estava João Almeida, que voltou a ter de recuperar lugares.

Almeida estava no fundo do grupo da frente aquando do ataque de Evenepoel e ficou num primeiro corte, acabando por ter de, mais uma vez, recuperar vários lugares.

Na geral, Roglic manteve a liderança, agora com o mesmo tempo de Evenepoel, com Ciccone no terceiro posto, a 19 segundos, mantendo-se o espanhol Mikel Landa (Bahrain-Merida) em quarto, a 44 segundos, o mesmo tempo de Almeida.

Ivo Oliveira, o outro português da UAE-Emirates na Catalunha, terminou na 161.ª posição, a 25.47 minutos, ocupando o 153.º lugar do geral, a 49.02 do líder.

Na quinta-feira, corre-se a quarta etapa, entre Llívia e Sabadell, num percurso de 188,2 quilómetros, que tem a principal dificuldade quase no início, com uma contagem de primeira categoria, aos 25 quilómetros.