Evenepoel vence contrarrelógio e sobe à liderança da Volta ao Algarve

O ciclista belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) ascendeu hoje à liderança da Volta ao Algarve em bicicleta, ao triunfar no contrarrelógio de 32,2 quilómetros entre Vila Real de Santo António e Tavira.

O vencedor da 'Algarvia' em 2020 colocou-se em excelente posição para voltar a conquistar a prova, depois de cumprir o 'crono' em 37.49 minutos, menos 58 segundos do que o suíço Stefan Kung (Groupama-FDJ), campeão europeu da especialidade, e 1.06 minutos do que o britânico Ethan Hayter (INEOS).

Na geral, Evenepoel tem 1.06 minutos de avanço sobre Hayter e 1.25 sobre o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates).

A 48.ª Volta ao Algarve termina no domingo, com a quinta e última etapa, entre Lagoa e o Malhão (Loulé), num percurso de 173 quilómetros que termina numa contagem de montanha de segunda categoria.



- Classificação da quarta etapa:



1. Remco Evenepoel, Bel (Quick-Step Alpha Vinyl), 37.49 minutos. (média: 51,089 km/h).



2. Stefan Küng, Sui (Groupama-FDJ), a 58 segundos.



3. Ethan Hayter, GB (INEOS), a 01.06 minutos.



4. Tobias Foss, Nor (Jumbo-Visma), a 01.11.





5. Brandon McNulty, EUA (UAE Emirates), a 01.25.6. Thibault Guernalec, Fra (Arkéa Samsic), a 01.27.7. Daniel Martínez, Col (INEOS), a 01.30.8. Daan Hoole, Hol (Trek-Segafredo), a 01.38.9. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), a 02.09.10. Connor Swift, GB (Arkéa Samsic), a 02.12.1. Remco Evenepoel, Bel (Quick-Step Alpha Vinyl), 15:20.01 horas.2. Ethan Hayter, GB (INEOS), a 01.06 minutos.3. Brandon McNulty, EUA (UAE Emirates), a 01.25.4. Daniel Martínez, Col (INEOS), a 01.30.5. Stefan Küng, Sui (Groupama-FDJ), a 01.43.6. Tobias Foss, Nor (Jumbo-Visma), a 01.51.7. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), a 02.08.8. Thibault Guernalec, Fra (Arkéa Samsic), m.t.9. Dylan van Baarle, Hol (INEOS), a 02.37.10. Erik Sven Bystrom, Nor (Intermarché-Wanty-Gobert), a 02.40.