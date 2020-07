Evenepoel vence terceira etapa e lidera Volta a Burgos

O ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck -- Quick Step) venceu esta quinta-feira, isolado, a terceira das cinco etapas da Volga a Burgos, assumindo a liderança geral da prova espanhola, na tirada em que o colega João Almeida foi quinto.

Os 150 quilómetros entre Sargentes de la Lora e Picón Blanco, com uma chegada em alto de categoria especial, foram cumpridos em 3:59.09 horas, depois de Evenepoel atacar no grupo da frente a menos de dois quilómetros para a meta.

"O último quilómetro foi muito difícil, com vento forte, mas igual para todos, mas eu via a minha vantagem a aumentar. Com certeza, sem a equipa eu não teria alcançado esta vitória. Mantiveram-me afastado do vento o dia todo e trouxeram-me água. Era minha missão finalizar o seu trabalho, como agradecimento", regozijou-se o atleta de 20 anos.

O belga chegou 32 segundos antes do que o ciclista português, que veio na roda do espanhol Mikel Landa (Bahrain) e do colombiano Esteben Chaves (Mitchelton-Scott), terceiro e quarto, respetivamente.

O australiano George Bennett (Team Jumbo) foi segundo, a 18 segundos.

A etapa mudou tudo na frente, pois Evenepoel ascendeu 24 posições e comanda agora com precisamente 18 segundos de avanço para Bennett, enquanto Landa fecha o pódio a 32.

O jovem João Almeida, de apenas 21 anos, e que tinha sido segundo na primeira tirada, ascendeu 14 lugares para quinto, a 45 segundos, a 10 de Chaves.

Sexta-feira os ciclistas têm de cumprir 163 quilómetros para ligar Gumiel de Izán a Roa de Duero.