Evenepoel vence Volta Burgos e Almeida termina em terceiro

Remco Evenepoel conquistou este sábado a Volta a Burgos, naquela que é a sua terceira vitória do ano em termos de geral, depois dos triunfos na Volta a San Juan, na Argentina, e na Volta ao Algarve.





O prodígio belga, de apenas 20 anos, confirma-se a cada prova como uma estrela já com lugar no pelotão mundial, ele que até aos 16 anos jogava futebol, na seleção do seu país, tendo vestido também as camisolas do PSV Eindhoven e Anderlecht.O ciclista da Deceuninck-Quick Step terminou a prova à frente do espanhol Mikel Landa (Barahain), a 30 segundos, sendo o pódio completo com o português João Almeida, colega de Remco Evenepoel (a 1.12 minutos), também ele um jovem (21 anos) a começar a dar cartas na sua primeira temporada no World Tour.A última etapa foi ganha pelo colombiano Ivan Sosa (Ineos), com Evenepoel em terceiro e Almeida a cortar a meta na quarta posição.