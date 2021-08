Fabio Aru termina carreira após a Vuelta

O ciclista italiano Fabio Aru vai terminar a carreira profissional após a participação na próxima edição da Volta a Espanha, que arranca já no próximo sábado. Em comunicado enviado à imprensa, o corredor, de 31 anos, afirma que "chegou a hora de dar prioridade a outras coisas na vida", como a familía.





O ciclista que rumou à 'Team Qhubeka NextHash' no início de 2021 escolheu a Vuelta para terminar a sua carreira pelo facto de ter vencido esta a em 2015. Na nota enviada à comunicação social, Aru agradeceu ainda a todos os seus companheiros ao longo da carreira e às antigas equipas (UAE e Astana).Fabio Aru conta com um currículo bastante recheado de vitórias. Durante a carreira o italiano venceu a Volta a Espanha em 2015 e foi quinto no ano anterior. Alcançou duas vezes o pódio no Giro d'Italia (terceiro em 2014 e segundo em 2015) e conseguiu fechar no quinto lugar do Tour (2017). Foi ainda vencedor de seis etapas nas três grandes voltas e campeão italiano em 2017.