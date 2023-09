Fábio Costa e Pedro Silva trocam Glassdrive-Q8-Anicolor pela ABTF-Feirense

A ABTF-Feirense 'roubou' os promissores Fábio Costa e Pedro Silva à Glassdrive-Q8-Anicolor, deixando a principal equipa do ciclismo nacional sem dois dos seus gregários, confirmou esta sexta-feira a estrutura de Santa Maria da Feira.

"Fábio Costa e Pedro Silva na ABTF Betão-Feirense em 2024! Estes meninos têm todo o motivo para sorrir já que a partir de 1 de janeiro vão ser colegas de Afonso Eulálio. É para nós motivo de orgulho integrar na equipa estes dois jovens, que são já duas certezas do ciclismo nacional", lê-se na conta oficial daquela formação na rede social X (ex-Twitter).

Fábio Costa, de 24 anos, foi campeão nacional de fundo de sub-23 em 2020 e vice-campeão no ano seguinte, tendo conquistado a medalha de bronze em elites em 2022. O ciclista de Ermesinde, que conquistou a primeira vitória como profissional no Grande Prémio Jornal de Notícias, foi um dos gregários da Glassdrive-Q8-Anicolor nas últimas duas edições da Volta a Portugal, tendo colaborado para a vitória do uruguaio Mauricio Moreira em 2022.

Já Pedro Silva, de 22 anos, venceu a classificação da montanha na última edição da Volta ao Alentejo e a da juventude no GP Jornal de Notícias, no qual 'inaugurou' o seu palmarés profissional, ao vencer a segunda etapa. Campeão nacional de juniores em 2019, foi ainda 11.º no Campeonato da Europa de sub-23 no ano passado.

As duas promessas do ciclismo nacional seguem as pisadas de Afonso Eulálio, que esta época também trocou a Glassdrive-Q8-Anicolor pela ABTF-Feirense.

As saídas de Fábio Costa e Pedro Silva representam duas 'baixas' entre os poucos gregários da Glassdrive-Q8-Anicolor, que terá de procurar agora novos ciclistas para trabalharem para os líderes Mauricio Moreira, Frederico Figueiredo, vice-campeão da Volta 2022, Artem Nych, o russo que foi quarto na última edição da prova 'rainha' do calendário nacional, e James Whelan.