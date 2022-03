Fabio Jakobsen soma quinta vitória do ano e junta Volta ao Algarve ao Kuurne-Bruxelas-Kuurne

Após duas vitórias em etapas da Volta ao Algarve e outras tantas na Volta à Comunidade Valenciana, Jakobsen foi o mais rápido na chegada compacta, após anular uma fuga de três corredores, em 4:32.28 horas, batendo o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) e o francês Hufo Hofstetter (Arkéa Samsic), segundo e terceiro classificados, respetetivamente.

Rui Oliveira (UAE Emirates), o único português em prova, terminou no 125.º posto, a 9.55 minutos de Jakobsen, que, após o grave acidente sofrido na Polónia em 2020, sucede no historial da corrida ao dinamarquês Mads Pedersen.

Tal como o belga Wout Van Aert, no sábado, após a Omloop Het Nieuwsblad, também Jakobsen expressou a sua solidariedade com a Ucrânia, face à ofensiva militar que o país está a ser alvo por parte da Rússia.

"A minha mente está com a Europa de Leste, com as pessoas da Ucrânia. Há uma guerra em marcha ali. Na Bélgica e na Holanda somos livres de fazer o que queremos, sair, ver uma corrida, até andar de bicicleta. Mas, os meus pensamentos e o meu coração estão com aquelas pessoas. Espero que superem isto", afirmou Jakobsen.