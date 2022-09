Fadiga continua a afetar pelotão e acaba mais cedo a época de Maximilian Schachmann

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A fadiga tem marcado a segunda metade da temporada de estrada do ciclismo mundial, com mais e mais corredores a pousarem a bicicleta, como fez o alemão Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), que só volta em 2023.

"Agradeço à equipa pelo apoio neste período difícil para mim. Não há terapia que não seja descansar. Vou tirar uma pausa mais longa, o que me permitirá voltar em pleno e a um nível normal", declarou o ciclista, citado pela equipa.

Schachmann, diagnosticado pelos médicos com síndrome de fadiga, é mais um nome de alto perfil no pelotão mundial a anunciar uma pausa devido à longa temporada, neste caso por decisão de comum acordo com a equipa.

Segundo o diretor, Ralph Denk, Max tem "tido uma fase difícil desde os Jogos Olímpicos, no ano passado", com vários problemas de saúde que o têm afetado, além das quedas e da competição constante.

"Não vale a pena continuar a bater com a cabeça na parede. Para o Max, isso significa parar esta temporada. Quando recuperar, queremos preparar 2023 antecipadamente, e apontamos para um arranque na Austrália", contou.

Outros ciclistas não terão o privilégio de parar, como o caso do francês Bryan Coquard, parte importante no esforço da Cofidis em somar pontos pela permanência no escalão WorlTour.

O sprinter não alinhou esta quarta-feira à partida da Volta a Espanha, alegando fadiga, mas não terá muitos dias de descanso, uma vez que terá de apontar a outras corridas onde possa somar pontos.

A fadiga, ou o síndrome de fadiga, têm sido evocados um pouco por todo o pelotão nas últimas semanas, com o campeão olímpico de 'cross country' (XCO), o britânico Tom Pidcock (INEOS), à cabeça, falhando os Mundiais, este mês na Austrália, por este motivo.

O norte-americano Quinn Simons (Trek-Segafredo) tomou a mesma decisão, e também o dinamarquês Kasper Asgreen (QuickStep-Alpha Vinyl) terminou a temporada mais cedo.