FC Porto na luta pelo 'penta' na Volta a Portugal com reforço à vista

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato do ciclista João Rodrigues no dia em que o vencedor da mais recente Volta a Portugal entregou a sua bicicleta no museu dos dragões."É com uma enorme alegria que estou cá a renovar o contrato. Vencermos a quinta Volta para o ano? Era bom fazer o penta, é um objetivo aliciante e estamos todos com isso em mente", afirmou o ciclista.Ao lado de João Rodrigues esteve Pinto da Costa. O presidente dos azuis e brancos sublinhou que entre os 'pentas' que já conquistou - futebol, hóquei e andebol - o mais difícil é... o do ciclismo. "É esse porque os outros já foram alcançados. Mas também só falta uma volta", rematou o dirigenteAdriano Quintanilha, responsável da W52, patrocinador da equipa, fez a "promessa" de "oferecer ao museu, em 2020, a bicicleta do penta". "Farei tudo ao nosso alcance para o conseguir", disse acrescentando que "praticamente toda a equipa já renovou".Quintanilha anunciou ainda que, no próximo ano, a equipa vai ter uma "figura de relevo portuguesa que estava no estrangeiro".