Federação Portuguesa de Ciclismo e ADoP assinam protocolo de cooperação na luta antidopagem

A Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e a Federação Portuguesa de Ciclismo assinaram esta terça-feira, na sede do Comité Olímpico de Portugal, um protocolo de cooperação no domínio da luta antidopagem, que irá abranger, em 2023 e 2024, todos os 92 ciclistas das equipas profissionais portuguesas."Para grandes problemas, grandes soluções. É um passo gigante na luta antidopagem sem paralelo noutros países", sublinhou Manuel Brito, presidente da ADoP.Já Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, considerou este protocolo "um momento histórico". "Estamos perante um momento histórico mesmo a nível mundial, pois é a primeira vez que se adota este tipo de medidas no terceiro escalão da UCI", destacou.