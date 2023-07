Felix Engelhardt vence primeira etapa da Volta a Castela e Leão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O alemão Felix Engelhardt (Jayco AlUla) venceu esta quarta-feira ao sprint a primeira etapa da Volta a Castela e Leão, convertendo-se no primeiro líder da geral, enquanto o português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi 17.º.

Engelhardt foi o mais rápido na chegada a Soria, de onde partiu a primeira de duas etapas, com 168,9 quilómetros feitos em 4:01.09 horas, batendo sobre a meta o italiano Alessandro Fedeli (Q36.5), segundo, e o neerlandês Alex Molenaar (Electro Hiper Europa), terceiro.

Rui Oliveira chegou em 17.º com o mesmo tempo do vencedor, assim como José Mendes (NSJBI Victoria), 39.º classificado.

Todos os outros lusos perderam tempo, com o colombiano Nicolas Saenz como o melhor da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, no 51.º posto, já a 1.34 minutos do primeiro.

Na quinta-feira, corre-se a segunda e última etapa, entre Coca e Segóvia, com 186,2 quilómetros que incluem duas contagens de montanha de primeira categoria.