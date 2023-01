Fernando Gaviria é o novo líder da Volta a San Juan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista colombiano Fernando Gaviria (Movistar) é o novo líder da Volta a San Juan, na Argentina, tirando partido das bonificações conseguidas na quarta etapa, que venceu ao sprint.



Gaviria foi creditado em 4:35.27 horas na ligação de 196,5 quilómetros entre o Autódromo de Villicum e o Barreal, superando na meta o eslovaco Peter Sagan (TotalEnergies) e o italiano Filippo Ganna (INEOS).

Esta foi a 50ª vitória da carreira de Gaviria, um dos poucos colombianos que se destaca sem ser na montanha.

A geral é liderada por Gaviria, com 10 segundos de avanço para Sagan.

A Volta a San Juan conta com a presença da equipa portuguesa AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense, com o espanhol Delio Fernández a ser o melhor do dia, em 75.º, já a 11.50 minutos de Gaviria. Na geral, Delio Fernández é o 74.º, a 12.32.

Quinta-feira, a quinta tapa vai ligar Chimbas a Alto Colorado, em 173,7 quilómetros.