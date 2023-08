Figueira Champions Classic sobe ao escalão ProSeries

A prova Figueira Champions Classic vai subir ao escalão ProSeries em 2024, segunda divisão do ciclismo internacional, anunciou esta quarta-feira a organização, depois de um pedido aprovado pela União Ciclista Internacional (UCI).

"É um importante passo para o ciclismo português. A decisão da UCI ao passar a prova a 1. Pro, faz com que a Figueira Champions Classic tenha a mesma categoria de uma prova tão importante como é a Volta ao Algarve, sendo as duas provas da mesma categoria e separadas por poucos dias será bastante atrativo em termos competitivos para as melhores equipas Worldtour entrarem presentes", afirmou Carlos Pereira, diretor da prova, citado no comunicado.

A prova vai pertencer à classe 1. Pro, designação dada às provas ProSeries de um dia de competição, sendo a segunda divisão do ciclismo depois das competições do WorldTour.

A Figueira Champions Classic teve a sua primeira edição em fevereiro deste ano, ganha pelo dinamarquês Casper Pedersen (Soudal Quick-Step), e vai regressar em 2024 com o objetivo de conseguir "fazer ainda melhor".